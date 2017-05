Le middleware de SettleMint désenclave la chaîne de blocs

"Il existe un écart entre la technologie de la chaîne de blocs et le monde des entreprises", fait observer Sofie Boon de SetlleMint. "Nous voulons le combler et ce, sur trois fronts. En tant que consultants, nous concevons des projets de chaîne de blocs pour les entreprises, et nous les aidons à développer une preuve de concept. En outre, notre co-fondateur Matthew Van Niekerk prend régulièrement la parole lors d'événements consacrés à cette technologie, en vue de convaincre les gens de la manière d'utiliser la chaîne de blocs. Mais notre atout principal, c'est notre nouveau middleware, qui doit permettre aux entreprises d'appliquer aisément la technologie dans la pratique. Nous entendons la proposer sous la forme d'un modèle SaaS ou moyennant un forfait en fonction de l'utilisation. Nous n'avons pas encore décidé."

Le middleware de SettleMint sera compatible avec tous les types de chaîne de blocs et pourra être utilisé de manière modulaire. "De cette manière, il s'avèrera vraiment polyvalent", explique Boon. "Et nous avons mis au point ces six derniers mois cinq preuves de concept destinées à le démontrer. L'une d'elles, en collaboration avec une grande entreprise télécom, est une data broker platform, où les données de toutes sortes de capteurs peuvent être traitées en toute sécurité: une option très intéressante, maintenant que tout devient 'intelligent' et génère donc des données."

Le middleware de SettleMint devrait être prêt à être lancé sur le marché d'ici la fin de l'année, mais cela n'empêche pas le CEO Van Niekerk de rechercher dès à présent de nouveaux clients, selon Boon: "Nous essayons d'être présents lors de chaque salon et événement, pour y présenter nos possibilités et services. Car la chaîne de blocs est encore quelque peu méconnue en Belgique, contrairement au Moyen-Orient, où l'intérêt est déjà nettement plus grand."

Quoi de plus logique donc que SettleMint regarde dès à présent au-delà des frontières et se rend régulièrement à Dubaï. Un projet y est d'ailleurs mis en chantier. "Conjointement avec un 'value added reseller' (revendeur à valeur ajoutée), nous avons réussi à empocher une commande en vue d'équiper des automates ATM de la technologie de la chaîne de blocs", apprend-on.

Provisoirement, SettleMint fonctionne encore sur les fonds présents lors de sa création et sur ceux issus de la phase de financement dirigée par Medici Ventures. "Bientôt nous effectuerons le prochain pas et rechercherons de nouveau des investisseurs", ajoute encore Boon. "Dans ce but, nous sommes en train de préparer toutes les infos requises."