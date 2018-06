L'application comptable Skwarel recueille 1 million d'euros

Skwarel est une application web qui numérise la communication entre les comptables et leurs clients. Le but est que les comptables puissent ainsi prodiguer plus facilement et mieux des conseils à leurs clients. Skwarel a capitalisé sur le programme comptable Comptaline créé en 2012. Mais ce n'est que depuis 2015 que le projet a atteint sa vitesse de croisière. "Aujourd'hui, nous possédons quatre développeurs qui travaillent sur l'application, alors que moi, je l'avais développée seul au début du projet", explique le fondateur et CEO Philippe Denis.

Le capital supplémentaire recueilli par Skwarel provient de Belfius (prêt), d'Innoviris (subside), des actionnaires existants (Brustart) et des co-fondateurs de l'entreprise, de business angels, mais aussi de Securex (200.000 euros). Plus de la moitié du capital appartient aux fondateurs Philippe Denis et Patrice Schellekens. Securex et Brustart disposent à présent conjointement d'un peu moins de 20 pour cent du capital total.

Expansion en Flandre

Avec l'argent récolté, Skwarel entend étoffer les fonctionnalités de son logiciel, étendre la compatibilité avec d'autres logiciels comptables, mais aussi s'occuper d'une expansion ultérieure, surtout en Flandre. Skwarel était déjà compatible avec Winbooks et Bob, qui détiennent ensemble 70 pour cent des marchés de la Belgique francophone et du Luxembourg, ce qui représente 3.500 comptables. Skwarel compte elle-même une centaine de bureaux comptables francophones comme clients, ce qui lui permet d'atteindre quelque 500 comptables et plus de 3.000 entreprises. "Notre solution est à présent aussi compatible avec Expert/M et bientôt avec Exact Online, ce qui fait que nous aurons accès à une partie du marché flamand. Expert/M et Exact Online possèdent une part de marché de 40 pour cent parmi les 3.000 comptables flamands reconnus", ajoute Philippe Denis.

Le fait que Securex rejoigne l'entreprise, s'inscrit dans sa stratégie de proposer davantage de services aux partenaires comptables. Securex et Skwarel sont du reste installés dans le même bâtiment, et le co-fondateur Patrice Schellekens a aussi travaillé pour Securex. "Skwarel est une petite entreprise flexible disposant d'une solution plus avancée que ce que les grandes entreprises de logiciels proposent. Nous nous attendons à ce que Skwarel conquière une grande partie du marché des bureaux comptables", précise Reynald Jacobs, Deputy CEO du groupe Securex.