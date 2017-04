Hello Customer accueille Steven Van Belleghem et Rik Vera

Hello Customer du trio Leslie Cottenje, Joeri Pansaerts et Bram De Vos développe une technologie permettant aux détaillants ou autres entreprises de mesurer et d'améliorer la satisfaction de leur clientèle. Le logiciel est basé sur le modèle du Net Promotor Score. Ces deux dernières années, l'entreprise a vu le nombre de ses collaborateurs grimper de 3 à 15. Elle possède des clients tant en Belgique qu'à l'étranger, dont le groupe de vente au détail FNG, Veritas, e5 mode, Terre Bleue et la Banque AXA.

L'investisseur de la première heure Wim Vanhaelemeesch injecte à présent du capital supplémentaire dans l'entreprise, alors que Rik Vera et Steven Van Belleghem se voient attribuer un siège au sein du conseil d'administration d'Hello Customer. Tant Vera que Van Belleghem sont business partners chez Nexxworks et se profilent comme des experts en 'customer centricity'. Steven Van Belleghem prodiguera non seulement du coaching et des conseils, mais investira aussi personnellement un montant non précisé dans Hello Customer et y deviendra actionnaire.

"Simplement mesurer la satisfaction de la clientèle ne suffit pas. Inciter les entreprises à adopter concrètement un comportement convivial vis-à-vis du client, tel est le but ultime et c'est cela qui fait la force d'Hello Customer", affirme Steven Van Belleghem.

Actuellement, l'entreprise se consacre pleinement à l'intégration de l'intelligence artificielle et au traitement automatique du langage naturel. "Notre nouveau logiciel est à présent capable d'interpréter et de répertorier le feedback. Voilà qui devrait constituer la base d'entretiens encore meilleurs et plus nombreux, afin de resserrer davantage les liens entre le consommateur et le collaborateur", explique la CEO Leslie Cottenjé, qui affiche aussi clairement ses ambitions internationales: "Notre environnement multilingue devrait faire la différence vis-à-vis de nos concurrents américains qui ne se focalisent que sur l'anglais."