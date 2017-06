Hasselt accueille un incubateur 'fashion tech'

L'incubateur pour jeunes entreprises a été baptisé MIA-H (pour Mode Incubator voor Accessoires Hasselt) et devrait devenir un lieu de rencontres physiques pour les entrepreneurs et les étudiants actifs dans le domaine technologique et plus spécifiquement dans les secteurs des accessoires et de la mode. Il s'agira par exemple d'étuis intégrant un contrôleur de pouls, ou encore de bijoux dont la couleur peut être adaptée aux vêtements. Le projet prévoit entre autres des espaces de travail, des bureaux et un laboratoire équipé de machines sur lesquelles les entrepreneurs et les étudiants pourront être immédiatement opérationnels.

LRM, la société d'investissement limbourgeoise, et la ville d'Hasselt soutiennent le projet. Il s'agira déjà du neuvième incubateur local auquel collabore LRM, selon Stijn Bijnens, CEO de la société d'investissement: "Ce qui est attrayant avec le thème des 'wearables' high-tech, c'est que de la nouvelle technologie est intégrée à des accessoires et à des vêtements du futur. Nous vivons à l'ère numérique et au croisement de toute une série de secteurs, en l'occurrence ici les vêtements et l'ICT, ce qui engendre pas mal d'opportunités business intéressantes."

L'incubateur sera installé dans les anciens bâtiments Veldeman à Hasselt. L'on s'attend à ce que les premières startups soient accueillies durant l'été déjà.