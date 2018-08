Envie de réduire votre facture énergétique? Cette startup peut vous y aider

L'énergie est coûteuse. Il est donc conseillé de l'utiliser parcimonieusement. Vincent De Dobbeleer de June Energy en est bien conscient aussi. Avec sa startup, il part du principe que 'mesurer, c'est savoir': tout démarre donc avec un système passe-partout capable de tracer la consommation. 'Quiconque devient client chez nous, reçoit pour 60 euros deux compteurs à installer sur ses compteurs de gaz et d'électricité existants', explique-t-il. 'Il s'agit là d'un système compatible avec toutes sortes de compteurs analogiques, qui parvient à en numériser les données et à les transférer vers un hub central. De là, elles sont envoyées vers le nuage, où tournent nos services.'

Ce faisant, l'utilisateur peut, en souscrivant un abonnement de 6 euros par mois, contrôler sa consommation sur son téléphone mobile ou tablette, et en tirer les conclusions. 'Il voit à quel moment il consomme beaucoup ou peu et combien', ajoute De Dobbeleer. 'En y appliquant les algorithmes ad hoc, nous pouvons alors lui fournir plusieurs autres services. Comme un comparateur de prix entre son contrat d'énergie existant et les tarifs d'autres acteurs sur le marché, en vue éventuellement de changer sans aucun problème de fournisseur. Nous surveillons le marché de l'énergie au profit des utilisateurs et, sur base de divers paramètres déterminés par ces derniers, nous leur signalons dès qu'une alternative plus économique voit le jour ailleurs.'

A terme, June Energy entend étoffer ses services. Une première étape devrait être l'incorporation des panneaux solaires de ses utilisateurs: fonctionnent-ils efficacement, fournissent-ils le rendement voulu? Toutes des choses perceptibles à la lecture des données enregistrées. 'Nous voulons aussi introduire durant le second semestre de 2019 un module proposant des suggestions sur la façon de réduire la consommation énergétique des utilisateurs', apprend-on encore.

De Dobbeleer en est venu à l'idée de développer June Energy conjointement avec ses deux co-fondateurs. Ils ont trouvé assez rapidement un premier investisseur enthousiaste, lorsque leur projet lui sembla viable. L'entrepreneur IT François Lagae a ainsi investi 430.000 euros, afin de mettre sur rail la phase bêta de la startup. Cet été, une nouvelle phase de capitalisation a eu lieu, au cours de laquelle quelque seize 'business angels', dont de nouveau Lagae, ont injecté pas moins de 2,1 millions d'euros.

Avec cet apport, June Energy entend à présent continuer de croître. 'Les cinq mille clients que nous possédons aujourd'hui, devraient être 20.000 d'ici la fin de 2019', affirme De Dobbeleer. 'Et dans ce but, nous voulons aussi nous ouvrir au marché des PME. Jusqu'à présent, nous appliquions une stratégie de vente et de marketing numérique reposant sur de la publicité sur Facebook et sur une boutique web en ligne. Nous souhaitons à présent l'étendre à d'autres services publicitaires.'

Les ambitions sont en tout cas grandes. 'D'ici cinq ans, nous voulons nous tourner vers l'Europe', prétend encore De Dobbeleer. 'Cette année déjà, nous allons accomplir nos premiers pas en France, et un troisième pays devrait être approché dans le courant de 2019.'