Dreams & Creations concrétise votre idée de jeune entreprise

Dreams & Creations a débuté en tant qu'agence de publicité numérique, mais a découvert ces dernières années d'autres perspectives encore sur le marché. Car les jeunes entreprises (start-ups), indique son fondateur Bart Chanet, éprouvent des problèmes sur le plan technique: "Elles ne disposent pas de développeurs dans leur équipe de base pour expérimenter leur concept et doivent donc tellement se concentrer sur l'aspect technique que leur focalisation professionnelle disparaît,... Voilà comment nous est venue l'idée de leur offrir de l'assistance technique basée sur notre connaissance. Nous les aidons à développer leur idée pour en faire en prototype, mais nous osons aussi le cas échéant remettre en question leur concept et ce, jusqu'à ce qu'il soit paré à être lancé. Nous nous spécialisons dans le développement de ce qu'on appelle des MVP ('Minimal Viable Products') pour jeunes entreprises désireuses de conquérir un nouveau marché."

Cela ne s'effectue évidemment pas gratuitement. Comme business model, Dreams & Creations utilise plusieurs approches. "En tant qu'agence publicitaire, nous avons commencé par une approche de facturation à l'heure toute simple: nous établissons une offre à un tarif horaire, et voilà. A présent, nous accordons aussi un rabais sur notre tarif journalier en échange de fonds propres ou d'un partage de revenus. Il s'agit d'un modèle intéressant dans la mesure où il nous donne ce surplus de stimulant nécessaire pour aller jusqu'au bout avec le client car si ce dernier rencontre le succès, c'est d'autant d'argent en plus qui rentre chez nous aussi."

Depuis la fondation, Chanet a donné à son idée un tempo "organique": "Au début, j'étais tout seul, puis j'ai recruté quelqu'un, puis encore quelqu'un d'autre. Nous sommes à présent une équipe de six. Cette approche, je veux aussi la conseiller aux jeunes entreprises avec lesquelles nous collaborons car parfois, il est préférable de croître calmement, avant de rechercher du capital supplémentaire. De par notre façon de travailler, nous n'avons encore et toujours pas besoin d'un financement externe. Nos clients ont généralement déjà récolté une coquette somme, ce qui fait que nous sommes sûrs d'être payés. Mais cela ne signifie pas que si quelqu'un veut investir dans notre entreprise, je vais refuser."

Car après une croissance sereine ces dernières années, Dreams & Creation souhaite étendre ses activités. "Le but n'est pas de devenir très grand", ajoute Chanet. "Car il faut rester flexible, sans couches de management intermédiaire partout présentes. Je n'envisage donc pas une équipe de plus de dix personnes, mais les nouveaux projets sont les bienvenus. Provisoirement, nos clients nous arrivent par ce qu'on appelle la publicité 'bouche-à-oreilles', surtout grâce à ce que nous faisons pour Moovly, mais nous tentons à présent quand même d'être plus présents dans la presse, afin qu'on en sache plus sur ce que nous proposons."