Cargocopter prolonge la portée des drones

Si les drones sont une technologie passionnante, leur mise au point reste encore à désirer. Dixit du moins Bart Theys de Cargocopter. "On en trouve globalement de 2 types : les multicopters qui peuvent décoller et atterrir comme un hélicoptère grâce à plusieurs hélices, et les fixed-wingdrones qui ressemblent à de petits avions et n'utilisent leurs hélices que comme moyen de propulsion. Chacun catégorie a ses avantages et ses inconvénients. Les premiers sont particulièrement maniables et pratiques, mais ne volent pas très loin, tandis que les autres ont une portée plus grande, mais nécessitent toujours une assistance au décollage ainsi qu'une piste d'atterrissage, tandis qu'ils risquent de s'endommager en cas d'atterrissage d'urgence."

Pourtant, la technologie des drones présente un potentiel important. Et notamment les drones télécommandés pour transporter à grande distance des colis. Theys et plusieurs ingénieurs de la KU Leuven ont décidé de relever le défi et ont développé un drone combinant les avantages des 2 catégories. "Concrètement, nous avons mis au point un drone qui, tout comme un multicopter, utilise des hélices pour décoller et atterrir à la verticale, mais qui ensuite basculent selon un axe de 90° pour permettre au drone de continuer à voler."

Licences ou ventes?

Plusieurs prototypes sont en préparation et en test, à chaque fois un peu plus évolué en fonction de nouvelles améliorations. A présent que la commercialisation est proche, la question est de savoir comment l'aborder. Theys laisse toutes les options ouvertes. "Quoi qu'il en soit, Cargocopter devrait voir le jour sous forme d'une spin-off de la KU Leuven. Sans doute nous installerons-nous à terme dans le Drone Port de Saint-Trond, où nous réalisons déjà régulièrement des essais. L'une des pistes de réflexion est de construire des drones sur-mesure pour les entreprises ayant des applications spécifiques, tandis que nous pourrions aussi nous associer à des producteurs de drones et proposer leur technologie sous licence, auquel cas nous ferions office de département R&D. Le marché des drones étant globalement encore assez jeune et instable, il nous semble peu raisonnable de miser tout sur une seule application pour laquelle il pourrait ne pas y avoir de marché."

Pour l'instant en tout cas, tel ne semble pas être le cas. "Nous avons constaté que la meilleure manière de vendre notre technologie consistait à multiplier les démonstrations, ajoute-t-on. Les images de ces présentations sont ensuite largement partagées, de sorte que des partenaires potentiels viennent vers nous. Nous travaillons déjà pour plusieurs entreprises, mais je préfère ne pas trop évoquer ces contacts. De même, les services d'urgence sont très intéressés : il serait très pratique pour chaque caserne de pompiers de disposer d'un drone qui pourrait partir à chaque déclenchement d'un incendie, ce qui permettrait aux hommes du feu de disposer d'images aériennes pour leur permettre de mieux évaluer la situation avant même leur arrivée sur place."

Cargocopter a bénéficié d'un financement de l'université elle-même, mais aussi d'un soutien des autorités flamandes et de l'Union européenne. Theys n'exclut pas de faire appel à des capitaux externes, mais sans se précipiter. "Si nous devions nous associer à un partenaire, ce ne serait pas uniquement pour les fonds, mais aussi les compétences et l'expérience, conclut-il. Il y a suffisamment d'investisseurs potentiels, mais cela ne nous intéresse pas aussi longtemps qu'ils n'apportent pas un plus."