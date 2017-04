Améliorez la qualité de vos événements avec Eventigrate

Ils étaient encore étudiants, lorsqu'ils fondèrent Eventigrate. Dans le cadre d'un post-graduat 'Innoverend Ondernemen', Gert Trekels et Thomas De Moor, étudiants à la KU Leuven, ont développé une petite entreprise leur permettant, à partir de données d'emplacement des visiteurs d'événements, de tirer des statistiques et analyses pertinentes. L'idéal pour ceux/celles qui sont en charge de la vente ou du marketing lors de ces organisations, ou pour les entreprises qui veulent mieux aménager leurs espaces.

Trois parties

"Nous avons développé Eventigrate comme un produit composé de trois parties", explique De Moor. "Pour commencer, nous avons conçu un hardware nous permettant de tracer les mouvements des visiteurs par le biais d'une puce Bluetooth. Il est ainsi possible de savoir à quels moments il y a la plus grande affluence, quand les visiteurs s'en vont et, disons, quels ateliers attirent le plus de public. Ce genre d'information peut vous aider dans vos choix pour un prochain événement. Le traçage s'effectue de manière anonyme, mais avec une autorisation, nous pouvons aussi le relier à un profil personnel. Les possibilités sont alors encore nettement plus larges, et on peut par exemple vérifier qui a parlé avec qui, afin de savoir comment a fonctionné la connectique. Les données sont mises à disposition des organisateurs sur une plate-forme en ligne, alors que les participants reçoivent eux aussi toutes sortes d'informations via une appli. Ils peuvent ainsi notamment s'échanger des cartes visite virtuelles."

Entre-temps, De Moor envisage d'autres possibilités encore: "Ce type d'information peut s'avérer intéressant également pour les entreprises qui veulent contrôler si leurs salles de réunion sont sur- ou sous-sollicitées, savoir lors d'un déménagement quels départements il est préférable de rapprocher. Nous contrôlons alors pendant un certain temps tous les déplacements dans les bâtiments 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui permet de prendre de bonnes décisions sur base de données claires."

Eventigrate a grandi avec l'aide de Lcie et de quelques clients très précoces qui permirent à ses fondateurs de poursuivre la mise au point du produit. De Moor: "Ce faisant, nous avons recueilli cette dernière année et demie suffisamment d'argent pour continuer de croître. Avec des ventes soutenues, nous avons attiré de nouveaux clients, comme la Société Générale et PNB Paribas Fortis. A présent, nous entendons appliquer une approche davantage orientée SaaS, où ce sera une facturation mensuelle par utilisateur et par événement qui servira de modèle commercial. Nous envisageons également des partenariats pour des espaces de congrès, et nous ciblons en outre des organisateurs d'événements souhaitant en tant que revendeurs proposer à leurs clients notre service moyennant une rétribution supplémentaire ou gratuitement."

Le fait qu'Eventigrate ait trouvé au moins une niche porteuse sur le marché, est mis en évidence par les noms de ses premiers clients. Outre les banques susmentionnées, on trouve aussi des organisations telles la VOKA et Flanders Make, alors que la jeune entreprise a pu mettre également en oeuvre ses services au symposium médical de Samsung. En choisissant de proposer son produit par le truchement de revendeurs, De Moor espère à présent grandir. "L'évolutivité sera notre première priorité cette année", déclare-t-il. "Nous voulons aussi y investir et dans ce but, nous avons besoin des moyens ad hoc. Nous envisageons donc en 2017 une phase de capitalisation, dans le cadre de laquelle nous attendons certes d'éventuels subsides, mais où nous allons aussi nous tourner vers des business angels car nous espérons récolter quelque 750.000 euros."

Eventigrate

Siège social: Leuven

Nombre d'associés: 2

A la recherche de capital supplémentaire?: Oui, un montant de 750.000 euros sera recherché en 2017.

Site web: www.eventigrate.com