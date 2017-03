SpaceX lance une première fusée recyclée

Il s'agit là du premier lancement de l'histoire, où une fusée est utilisée pour deux missions différentes et où SpaceX entend réduire les coûts en récupérant et en recyclant des éléments.

La fusée porteuse intégrant un satellite de télécommunications de l'entreprise luxembourgeoise SES a été lancée de la base de Cap Canaveral à 18H27' heure locale (23H27' heure de chez nous).

Le premier étage, qui fait 41 mètres de haut et qui s'est dissocié du reste de la fusée au bout de 2 minutes et 41 secondes, est revenu sur Terre et a été recueilli avec succès par une plate-forme en mer baptisée "Of Course I Still Love You". Cet étage avait déjà été utilisé en avril 2016 pour le lancement d'une capsule Dragon vers la station spatiale internationale ISS pour une première mission d'approvisionnement dans le cadre d'un contrat conclu avec la NASA.

"Je suis incroyablement fier de l'équipe de SpaceX qui a atteint cet important jalon dans la conquête de l'espace. Le prochain objectif est un deuxième lancement dans les 24 heures", a tweeté le CEO Elon Musk après le lancement.