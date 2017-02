Samsung complète sa Gear VR par un contrôleur

Lors du Mobile World Congres de Barcelone, Samsung a dévoilé une nouvelle version de ses lunettes de réalité virtuelle Gear VR. Celles-ci sont fournies pour la première fois avec un contrôleur permettant aux utilisateurs de les commander d'une seule main. La Gear VR est pour le reste en grande partie identique à la version lancée fin de l'année dernière avec le smartphone Galaxy S7.

La véritable nouveauté est évidemment le contrôleur. Ce dernier est équipé d'un pavé tactile simplifiant la navigation au moyen de menus. On y trouve en outre un bouton home, des commandes de volume, un bouton de rappel et ce qu'on appelle un 'trigger' à l'arrière pour saisir des objets en réalité virtuelle.

Une bonne nouvelle par ailleurs pour les clients ayant déjà acheté des lunettes Gear VR: elles sont fabriquées en collaboration avec Oculus et selon l'entreprise, il existe actuellement déjà plus de septante jeux en développement pour le nouveau contrôleur. L'entreprise a également confirmé que le contrôleur est compatible avec les versions plus anciennes de la Gear VR et qu'il sera vendu séparément au prix de 40 euros en magasin. On ne sait cependant pas encore combien le nouvelle Gear VR coûtera, mais le prix global (nouvelles lunettes et contrôleur) reviencra à 130 euros. Les nouvelles lunettes pourront être connectées via micro-USB ou via USB type c et seront probablement disponibles en Belgique à partir du mois de juin au plus tôt.

Caractéristiques

Une entrée supplémentaire - Pour permettre de défiler dans les menus d'un mouvement minimal du bras ou de la tête.

Une saisie améliorée pour une expérience VR supérieure - Le pavé tactile permet une sélection et une interaction plus rapides avec les applis VR. Le pavé tactile autorise aussi plusieurs formes de mouvement, comme montrer, tirer, basculer, tirer et d'autres actions encore, alors que le Trigger améliore le déroulement des jeux en VR.

Du mouvement minimal pour une utilisation de longue durée - Avec les boutons home, de volume et de rappel sur le contrôleur, vous aurez accès à tout ce dont vous aurez besoin, afin que vous puissiez encore mieux vous concentrer sur l'expérience VR.

Une prise plus sûre pour un vécu plus confortable - Même durant les moments VR les plus intenses, voilà ce qu'offre la dragonne du contrôleur.

"Nous ciblons depuis des années déjà la mise en oeuvre d'une norme pour la VR. Avec la nouvelle Gear VR, nous amplifions la portée de la VR pour tout un chacun et en améliorons la qualité", déclare Dieter Reyntjens, Marketing Manager Mobile de Samsung Belgique. "La Gear VR avec contrôleur vous aidera à profiter plus que jamais de manière optimale des jeux et vidéos VR."