Test: Nintendo Classic Mini Super NES

L'année dernière, la NES Classic Mini connut un succès incroyable: la mini-console se vendit littéralement comme des petits pains, ce qui fait que de très nombreux consommateurs intéressés ne purent en acquérir un exemplaire, surtout aussi du fait qu'après le passage à l'an neuf, Nintendo arrêta la chaîne de production. De quoi raviver les anciens griefs, pourtant jamais démontrés, selon lesquels le fabricant de consoles japonais provoquait sciemment la carence de ses produits dans les magasins dans le seul but de maintenir les clients en haleine, mais cela, c'est une autre histoire.

Quoi qu'il en soit, il n'y aura pas cette année le même problème avec la console qui succèdera à la NES Classic Mini, à savoir la Classic Mini Super NES, promet Nintendo. Les volumes de production ont été gonflés, la console sortira deux mois plus vite dans la saison que la précédente, et la production se poursuivra tout simplement après la nouvelle année.

Une gamme de jeux équilibrée

Y aura-t-il cependant un engouement aussi important pour la Classic Mini Super NES que pour la NES Classic Mini? Nous le supposons. Le public de la génération Y (millennials) qui attendait avec impatience la mini-version de la NES, y voyait peut-être de vagues souvenirs d'enfance, même si la Super NES initiale - fabriquée entre 1992 et 1997 - n'avait pas son pareil à l'époque de leur adolescence. La gamme de 20+1 jeux préinstallés sur la console (nous reviendrons sur ce '+1' par la suite) est plus équilibrée et complète que celle accompagnant la NES Mini l'année passée. Des titres qui ont fait la réputation de la console en son temps, tels Donkey Kong Country, Super Mario Kart, Yoshi's Island, Super Punch-Out, Super Street Fighter II et Super Mario World, se retrouvent dans toute leur gloire 16 bits dans la barre de menu conviviale, prêts tout comme l'an dernier à être joués en trois modes: en rapport d'image 4:3, en 'pixel perfect', afin que tous les points-images s'affichent parfaitement sur tout écran plat moderne, et - pour les amateurs - en 'CRT Mode' simulant la sensation d'un ancien téléviseur à tube-image, y compris des lignes dans l'image.

A vous faire perdre haleine

Tout comme la NES Mini l'année dernière, la Super NES Mini est de nouveau une réplique très fidèle de la console classique. Quelques frustrations de 2016 ont en outre été gommées cette fois: deux contrôleurs sont ainsi fournis d'origine au lieu d'un, et leurs câbles sont quelque peu plus longs. L'interface, elle, n'a guère changé, à cette exception près qu'une fonction Rewind est venue s'ajouter, vous permettant non seulement de stocker votre progression à tout moment, mais aussi de revenir à n'importe quel point à l'écran, qui vous a posé problème. Cela vous offrira potentiellement de nouvelles opportunités dans les jeux notoirement compliqués de la gamme, tels Super Ghouls 'n' Ghosts et Super Contra III.

Mais assez parlé des classiques. Si vous avez connecté la console à votre TV, prenez le temps d'expérimenter deux perles de jeu inconnues: F-Zero et Fire Emblem. Découvrez en outre le premier niveau de Star Fox et vous tomberez sur son successeur encore jamais lancé Star Fox 2 (le '+1' donc). La Classic Mini Super NES nous rappelle aussi que la console originale a marqué la période durant laquelle les jeux vidéo devinrent un support d'amusement narratif avec des titres à vous faire perdre haleine: Final Fantasy III, Super Mario RPG, Secret of Mana et The Legend of Zelda: A Link to the Past se caractérisent en effet tous par des scénarios scotchant les joueurs des dizaines d'heures durant.

Après que vous aurez testé tous les jeux de la collection, nous pouvons d'ores et déjà vous garantir qu'il y en aura toujours au moins un qui vous plaira vraiment. Dans le cas de votre serviteur, il s'agit de Super Metroid, un jeu de 1994, dont la brillance m'avait échappé à l'époque. Et d'ici le temps que la période des fêtes de fin d'année soit passée et que vous ayez trouvé votre favori, 19 autres jeux classiques vous attendront. Plus un!

Prix: € 99,99