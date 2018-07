Test du devolo WiFi Outdoor-adapter: Le wifi par tous les temps

Si dans le garage ou au grenier, vous êtes aux prises avec un signal wifi trop faible, vous pouvez simplement le renforcer avec ce qu'on appelle un répéteur wifi ou en installant un jeu d'adaptateurs Powerline. Dans le cas du répéteur, le signal wifi est prolongé dans l'air, alors qu'avec les adaptateurs Powerline - la spécialité de l'entreprise allemande devolo -, cela se fait par l'intermédiaire de la prise de courant et du réseau électrique de l'habitation.

Pour bénéficier de l'internet sans fil jusque dans votre jardin, un répéteur wifi convient nettement moins bien. Les murs extérieurs épais et la distance à franchir font en sorte que le signal du routeur faiblit fortement. Un adaptateur Powerline, qu'on installe sur la terrasse ou dans la véranda, n'en a cure, lui. Restait à attendre la sortie d'un exemplaire résistant à toutes les conditions météos, à brancher tout l'été durant.

Canicule et sécheresse

L'adaptateur wifi externe de devolo est bien ce type d'appareil. Nous l'avons testé ces derniers jours à des températures de l'ordre de 30 degrés et en présence - en raison de la sécheresse - de pas mal de poussière ambiante.

Mais même une solide ondée (à quand remonte donc la dernière en date?) ne fait pas peur à l'adaptateur, selon son fabricant: avec sa certification IP65, l'appareil résiste à un jet d'eau de 12,5 litres par minute. Il peut par ailleurs encore faire plus chaud (jusqu'à 40 degrés) pour cet adaptateur. Son boîtier est des plus solides et grâce à son câble d'alimentation de trois mètres de long, nul doute que vous trouverez toujours un emplacement ad hoc pour l'appareil.

Pour une connexion Powerline, il faut deux adaptateurs au minimum. Pour accompagner le WiFi Outdoor-adapter, nous avons utilisé une devolo dLAN 1200+, à savoir une fiche coûtant quelque 75 euros qui se connecte d'une part au routeur au moyen d'un câble ethernet et d'autre part à une prise secteur, tout comme l'adaptateur Outdoor.

Vous pourrez opter pour un modèle un peu meilleur marché, car la vitesse de transfert (théorique) de 1.200 Mbps est dans ce cas exagérée. L'Outdoor-adapter même atteint en effet au maximum 300 Mbps, ce qui du reste est largement suffisant (à des fins internet). Pour vous donner une idée, une diffusion vidéo Netflix en qualité Ultra HD consomme environ 25 mégabits par seconde. Vous devriez donc pouvoir vous contenter d'un modèle devolo dLAN 500 Duo, un adaptateur vendu à 39,90 euros.

Utilisation

L'installation est véritablement un jeu d'enfant. Il suffit de brancher les deux adaptateurs sur une prise secteur, puis de presser - dans les deux minutes qui suivent - le bouton portant le sigle de la petite maison sur les deux appareils (au niveau du WiFi Outdoor-adapter, ce bouton est dissimulé sous un couvercle fixé par une vis). Lorsque les adaptateurs se sont trouvés automatiquement, les voyants arrêtent de clignoter, et l'adaptateur WiFi Outdoor fonctionne comme une borne wifi supplémentaire.

Vous pourrez ensuite établir la connexion avec le nouveau réseau via les paramètres wifi de votre appareil mobile ou ordinateur portable: le mot de passe requis se trouve sur un sticker sous le couvercle de l'adaptateur.

Même à assez grande distance (comprenez à l'arrière de votre jardin ou pelouse), le signal sans fil du WiFi Outdoor-adapter est encore suffisamment puissant et performant, d'autant plus qu'il n'est absolument pas gêné par les murs ou d'autres obstacles.

La vitesse de transfert réelle a oscillé dans notre cas entre 240 et 270 Mbps. Vous pourrez vous-même exécuter simplement ce genre de test de vitesse au moyen du logiciel devolo Cockpit gratuit pour Windows, macOS et Linux, ou de l'appli devolo pour iOS ou Android. Cette même application vous permettra aussi de télécharger en temps voulu les plus récentes mises à jour du firmware pour vos adaptateurs.

Conclusion

Le devolo WiFi Outdoor-adapter n'est pas le meilleur marché, mais il offre une solution très efficace pour vous permettre de bénéficier sans problème sur votre terrasse ou dans votre jardin du streaming musical, des médias sociaux et d'autres services internet. Contrôlez d'abord si vous disposez bien chez vous d'une prise de courant extérieure et tenez aussi compte du fait que vous devrez acheter deux adaptateurs Poweriline.

Prix: 169,90 euros (non compris le second adaptateur Powerline nécessaire)