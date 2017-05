En route pour un safari avec l'Huawei P10!

Le P10 se décline en deux versions: le P10 vendu 599 euros et le P10 Plus qui vaut 749 euros. Avec ce dernier, vous disposerez d'un écran un peu plus grand d'une résolution supérieure, d'une batterie d'une capacité un rien supérieure, de 6 Go de RAM et d'une antenne un tant soit peu plus performante. Notre test concerne cependant la version de base: le 'simple' P10.

Design

Le tout nouveau nain d'Huawei capitalise sur le design du P9. Point de boutons individuels en façade, puisqu'ils sont virtuellement intégrés en bas de l'écran de 5,1 pouces. A l'avant, on trouve désormais le scanner d'empreintes digitales. Ce dernier sert aussi de touche de raccourcis (en option), afin d'utiliser certaines commandes Android (recul, écran d'accueil, ouverture récente et Google). Cela signifie que vous pourrez laisser tomber les boutons de commande virtuels, une fois que vous aurez maîtrisé les déplacements de la touche de raccourcis.

A propos du design proprement dit, il n'y a pas grand-chose à dire. Le P10 tient bien dans la main avec le bouton marche/arrêt un peu plus rugueux pour un meilleur grip ou pour le trouver plus facilement dans l'obscurité. Le haut du téléphone est complètement plat, à l'exception d'une prise microphone. En bas, on trouve une prise audio de 3,5 mm, le connecteur USB-C et un haut-parleur. L'écran s'étale jusque quasiment le bord de l'appareil.

En tant que produit-phare, le P10 offre un très beau look. Son arrière mat est parfaitement étudié pour échapper aux traces de doigt. Par contre, il s'avère particulièrement lisse. C'est là du reste que réside notre principale critique: sans couvercle de protection, il glisse facilement des mains. Il n'empêche que du point de vue du look et de l'épaisseur (7 mm), Huawei lance un très bel appareil sur le marché.

Spécifications

L'écran de 5,1 pouces offre une résolution de 1.080 x 1.920 pixels et est protégé par du verre Corning Gorilla Glass 5. Sur le plan de la résolution, il y a de meilleurs appareils sur le marché, mais dans la pratique, le P10 dispose d'un excellent écran qui a reproduit à merveille tant les photos fournies d'origine que nos prises de vue. Il s'agit donc d'un téléphone conférant tout l'éclat voulu tant aux photos qu'au stream Netflix.

Le téléphone de 145 grammes possède en outre un jeu de puces Kirin 960, 4 Go de RAM et un processeur octa-coeur (4x2,4 GHz Cortex A73 + 4x1,8 GHz Cortex A53). Un espace est prévu pour une seconde carte SIM ou une carte MicroSD. D'origine, vous disposerez d'une capacité de stockage de 64 Go. L'appareil tourne sur Android 7.0 (Nougat) et est équipé de l'interface EMUI 5.1 d'Huawei.

Facilité d'emploi

Comme chez pas mal d'appareils Android, il est possible avec le P10 de transférer vos données via NFC de votre ancien smartphone. Mais même si ce dernier ne devait pas intégrer la fonction NFC, vous pourrez encore facilement et simplement en transférer toutes vos données via l'appli Phone Clone d'Huawei.

Avec la batterie de 3.200 mAh, nous avons souvent atteint sans problème la fin de la journée, même en utilisation intensive. Et lorsque le téléphone n'est pas trop fortement sollicité, la batterie tient même le coup deux jours durant. Citons aussi le chargeur rapide permettant, selon Huawei, de tenir un jour entier après une demi-heure de recharge.

Vidéos stables

La fonctionnalité vidéo est également à souligner. Vous pouvez filmer en 2.160p à 30 frames par seconde, ou en 1.080p à 60 frames par seconde, en mode ralenti.

L'image est très nette, mais ce qui nous a surtout impressionnés, c'est la stabilité. Les vidéos filmées à la main s'avèrent fluides et même lorsque nous avons soumis le P10 à des mouvements brusques, l'image n'a jamais été chaotique. Bref: si vous voulez utiliser votre smartphone aussi comme appareil photo ou caméra vidéo, vous pouvez faire confiance au P10.

Conclusion

Par rapport au P9, le P10 n'est pas une révolution en soi, mais tel ne devait pas non plus être le cas. Avec le P10, Huawei a conçu un appareil plus que correct, qui se distingue tant au niveau de sa facilité d'emploi dans la pratique qu'à celui de la qualité de ses photos et vidéos. Deux remarques quand même: l'appareil s'avère un rien trop lisse et n'est pas étanche.

Avec le P10, vous disposerez d'un smartphone très rapide pour 599 euros, soit nettement moins que les produits-phares actuels de Samsung ou d'Apple. Le fait qu'Huawei soit descendu sous les prix des concurrents, sans faire pour autant de concessions au niveau des performances, fait du P10 un appareil à envisager à coup sûr pour quiconque souhaite acquérir un bon smartphone.