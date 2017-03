Microsoft 'oubliera' Windows Vista d'ici un peu moins d'un mois

Ses utilisateurs ne pourront plus non plus demander l'assistance officielle de Microsoft pour leurs questions.

Windows Vista a perdu définitivement la partie, lorsque Microsoft annonça que les ordinateurs tournant sous Windows 7, 8 et 8.1 pouvaient mettre gratuitement à niveau vers Windows 10.

Vista fut un important système d'exploitation qui, au niveau de sa présentation, ressemblait beaucoup à son successeur, Windows 7, tout en étant très contraignant pour pas mal d'éléments hardware. Au niveau mondial, seuls deux pour cent de l'ensemble des ordinateurs tournent encore sur Windows Vista.