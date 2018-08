La KBC expérimente l'assistant numérique et la 3D

Le 'mobile first' est une réalité dont les banques sont parfaitement conscientes. Voilà qui explique notamment l'enrichissement fonctionnel de l'appli KBC Mobile. Dans le même temps, la banque voit toujours plus loin et expérimente depuis peu l'assistant virtuel Alexa tout en déployant la technologie 3D avec The Virtual Space.