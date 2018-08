La chaîne de blocs marque une nouvelle étape pour l'industrie du jeu vidéo

Après les secteurs de la finance, de la distribution, des soins de santé, du voyage et de l'automobile, la technologie de la chaîne de blocs dévoile également son potentiel dans l'industrie des jeux vidéo. En effet, cette blockchain crée des vérités irréfutables dans le champ numérique. Or cette spécificité peut permettre à ce secteur particulier - qui a commencé à desservir ces 10 à 15 dernières années un public en ligne massivement amorphe - d'être parfaitement exploitée. Et les premières applications font leur apparition : des jeux comme Beyond the Void, Spells of Genesis et Hammercoin ont bâti leur économie interne sur la chaîne de blocs. Par ailleurs, des boutiques d'applis basées sur la technologie de la chaîne de blocs comme GameCredits (sur smartphone) ou Robot Cache (sur PC) s'apprêtent à concurrencer les Apple App Store, Google Play et autres boutiques de téléchargement de jeux comme Steam.

