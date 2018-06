D'où vient notre fascination pour les robots humains?

La forme humanoïde étonne, même parmi les robots. Les robots les plus connus que l'on voit actuellement, ont un look plus ou moins humain. Pensons ici aux Pepper et Nao de Softbank, ou au Geminoid, le sosie robotique du professeur Ishiguro Hiroshi, le directeur de l'Intelligent Robotics Laboratory à l'université d'Osaka. Ce dernier androïde ressemble vraiment étonnamment à son concepteur et intègre un logiciel de communication. " Geminoid est mon jumeau, déclare Hiroshi à ce propos lors du festival AND& de Louvain. On l'utilise entre autres pour mieux comprendre les gens. De plus, il s'avère aussi pratique pour disposer d'une copie, si on n'a pas le temps ou l'envie de réaliser soi-même des présentations. "

