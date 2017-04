Le marché néerlandais du haut débit croît plus vite que le belge

Selon le cabinet d'analystes Telecompaper, le numéro deux KPN a cédé du terrain sur le marché néerlandais. KPN en possède une part de 40 pour cent environ.

Les fournisseurs plus modestes continuent de bien se défendre aux Pays-Bas. En raison de l'arrivée de NLE et de T-Mobile, ces fournisseurs gagneront encore du terrain cette année, selon Telecompaper. Le nombre total de lignes croîtra, elle, moins vite, notamment du fait que le marché arrive lentement à saturation.

Le nombre total de connexions à haut débit a progressé en 2016 de 2,6 pour cent à plus de 7,3 millions. Durant le dernier trimestre de l'année dernière, le marché néerlandais du haut débit a progressé de 0,7 pour cent. Cette année, Telecompaper prévoit une nouvelle hausse de 2,3 pour cent.

Au quatrième trimestre de 2016, le chiffre d'affaires tiré des connexions à haut débit s'est établi à 473 millions d'euros, alors qu'il a été de quasiment 1,9 milliard d'euros sur l'ensemble de l'année. Pour les années à venir, Telecompaper prévoit une croissance moyenne annuelle d'1,7 pour cent du nombre de connexions à haut débit et une hausse annuelle moyenne d'1,2 pour cent du chiffre d'affaires.

Mieux qu'en Belgique