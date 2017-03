L'expert en sécurité Jonathan Zdziarski rejoint Apple

L'expert a découvert ces dernières années plusieurs problèmes de sécurité et portes dérobées dans le système d'exploitation iOS.

Dans un communique posté sur son blog, Zdziarski se dit ravi de "collaborer avec un groupe de personnes enthousiastes à propos de la protection de la vie privée des utilisateurs". Pour sa part, Apple reste étonnamment discrète quant à l'engagement de Zdiarski.

Zdziarski est connu comme l'homme qui fut le premier à découvrir le code iOS pour développeurs, avant même qu'Apple autorise le développement d'applications par des tiers. Même après qu'Apple ait lancé son kit pour développeurs d'applis, Zdiarski demeura un membre actif du groupement 'jailbreak', qui milita pour rendre quand même disponibles les applications non-autorisées dans le magasin d'applis officiel pour les produits Apple.

Jusqu'à présent, Zdiarski travaillait comme chercheur de sécurité indépendant, qui publiait notamment des informations sur de possibles portes dérobées dans iOS 7. Il avait réussi aussi à contourner le code de passe d'iOS 8. L'année dernière, il avait découvert qu'il était possible de récupérer des communications WhatsApp supprimées.

Zdziarski était non seulement critique vis-à-vis d'Apple, mais sur Twitter, il postait aussi régulièrement des commentaires sur des services, où le respect de la vie privée et la sécurité étaient menacés. Son nouvel employeur risque en tout cas d'être nettement plus strict au niveau de la communication. Preuve en est, Zdziarski a déjà supprimé son compte Twitter actuel.