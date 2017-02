Huawei met au point son propre assistant vocal

Le producteur chinois de smartphones ne se jette en effet pas complètement dans la lutte concurrentielle opposant les acteurs en vue que sont Google, Amazon, Microsoft et Apple. L'assistant personnel d'Huawei sera en effet optimalisé pour le mandarin et le cantonais, les deux langues les plus parlées en Chine. Il remplira ainsi un vide sur le marché dans un pays, où nombre de services de Google sont bloqués par les autorités.

Un assistant personnel ou vocal est un logiciel qui peut être commandé ou interrogé par la voix et qui fonctionne comme une version plus engagée et personnalisée d'un moteur de recherche: mise à jour d'agendas, rappel de tâches, voire contrôle de la santé en combinaison avec une montre intelligente.

Cette annonce est étonnante dans la mesure où Huawei déclarait le mois dernier encore qu'elle allait implémenter Alexa, l'assistant personnel d'Amazon, dans son tout nouveau smartphone. Des initiés ont expliqué à l'agence Bloomberg qu'Huawei continuera probablement d'utiliser sur ses appareils les assistants personnels d'Amazon et de Google sur le marché international.

Ce n'est pas la première fois qu'un fabricant d'appareils Android accorde la préférence à un autre assistantpersonnel que celui de Google. C'est ainsi par exemple que Samsung racheta l'année dernière Viv Labs, une jeune entreprise créée par les concepteurs de Siri, l'assistant vocal d'Apple. En lançant Viv, Samsung, le plus important producteur d'appareils Android, semble compliquer la survie de l'assistant personnel de Google.