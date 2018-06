Un nouveau CEO pour la filiale d'UnifiedPost

UnifiedPost est un acteur 'fintech' belge qualifié de "fournisseur cloud 'one-stop-shop' pour l'optimalisation de l'ensemble de la chaîne de valeur B2B financière". Cela va de la commande, en passant par la facturation, jusqu'au paiement proprement dit, incluant tous les contrats de travail et fiches de salaire possibles.

Les solutions de paiement ont été entre-temps consolidées au sein de la filiale PAY-NXT. Cette entreprise est active dans toute l'Europe en tant qu'institut de paiements certifié et sera dirigée à partir du 1er juillet par Arthur Paijens. Paijens est un entrepreneur expérimenté dans le monde bancaire, qui a précédemment aussi co-fondé OneLinQ, une entreprise 'fintech' néerlandaise qui propose des solutions de paiement, d'encaissement et de gestion de liquidités. Dans le passé, il travailla également au niveau international, notamment aux Etats-Unis, en Italie, en France et aux Pays-Bas. La mission qui a été confiée au tout nouveau CEO, est claire: accélérer la croissance de l'entreprise et du coup aussi étendre l'offre de solutions de paiement intégrée dans l'UnifiedPost Group. La directive européenne PSD2 autorisant de nouveaux services bancaires rendra en outre ces nouvelles solutions de paiement disponibles aussi pour PAY-NXT. PAY-NXT propose dès à présent des services de paiement pour des entreprises et des organisations telles Aon, Ethias et la SABAM.

UnifiedPost a récemment encore annoncé une phase de financement d'un montant de 25 millions d'euros. Une partie de ces moyens sera utilisée pour poursuivre le développement de services financiers pour les sociétés et les PME, mais aussi pour stimuler une expansion internationale. Hans Leybaert, fondateur et CEO d'UnifiedPost: "Arthur est un leader international très expérimenté, qui va nous apporter une masse de compétences et d'expérience. Il va nous aider à aborder la prochaine phase de notre développement stratégique, afin que nous devenions l'une des entreprises 'fintech' les plus en vue en Europe."