Un nouveau CEO chez Tech Data

Rich Hume, l'actuel COO de l'entreprise, deviendra en date du 6 juin le nouveau CEO de Tech Data. Il succédera à Bob Dutkowsky, qui dirigeait l'entreprise depuis 2006. Ce dernier devient pour sa part président du conseil d'administration.

Hume est actif depuis 2016 chez Tech Data, où il a, en tant que responsable d'exploitation, collaboré à la stratégie à long terme de l'entreprise. Avant cela, il travailla pendant trente ans pour IBM, où il fut notamment COO for Global Technology Services.

La division belgo-luxembourgeoise du distributeur IT annonce en outre qu'elle devient à présent le distributeur exclusif d'Asus Mobile dans nos régions. Cela signifie que l'entreprise sera désormais habilitée à distribuer les séries Zenfone 3 et 4, et bientôt la série Zenfone 5.