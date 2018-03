Thomas Fetten est le nouveau CEO de SecureLink

Avant sa nomination à la fonction de CEO chez SecureLink, Thomas Fetten a travaillé cinq années durant comme Chief Operations Officer chez Getronics, un intégrateur ICT international aux racines néerlandaises. Selon SecureLink, Fetten y a effectué du beau travail sur le plan des relations avec la clientèle. Avant cela encore, il fut actif chez Aurelius Equity Opportunities et chez IBM.

Chez SecureLink, il succède à Marco Barkmeijer. Ce dernier est l'un des fondateurs de SecureLink et y a assumé le rôle de CEO durant dix ans. Il ne quittera cependant pas l'entreprise et y occupera désormais la fonction de Chief Commercial Officer. Il se focalisera donc davantage sur la vente, le marketing et les fournisseurs. Il continuera aussi de siéger au sein du conseil d'administration et restera actionnaire de SecureLink.

Barkmeijer se dit très satisfait de l'arrivée de Thomas Fetten: 'Je suis ravi que Thomas rejoigne l'équipe SecureLink. Son expérience fera en sorte de permettre à une entreprise comme la nôtre d'accomplir les prochains pas dans le processus de croissance, ce qui accélérera notre évolution vers notre ambitieux objectif d'être le numéro un mondial en cyber-sécurité.'