Tesla ne veut que Musk à sa tête

Suite à la réunion annuelle des actionnaires, un petit actionnaire a émis l'idée de transmettre la présidence de l'entreprise, qui repose entre les mains de son fondateur et CEO Elon Musk, à un président indépendant.

Dans des documents se trouvant chez le régulateur boursier américain SEC, qu'a pu consulter l'agence de presse Reuters, on peut lire que cet homme affirme que c'était certes une bonne idée au début de l'entreprise - Musk est CEO depuis 2008 et président depuis 2004 -, mais qu'à présent, il serait préférable de scinder les deux fonctions, notamment pour éviter les conflits d'intérêt. Il se réfère ainsi au rachat par Tesla de SolarCity, qui appartient en partie aussi à Musk et où il est également président. De plus, le directeur est CEO et président de l'entreprise aéronautique SpaceX.

Mais le conseil d'administration de Tesla n'est pas d'accord et recommande aux actionnaires de voter contre. Le conseil affirme qu'il y a aujourd'hui déjà sept membres indépendants dans la direction, ce qui correspond à ce qui se passe dans des entreprises similaires cotées en bourse.