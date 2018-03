Telenet voit s'en aller sa CFO

Conix a débuté sa carrière chez Telenet en octobre 2013 et continuera d'y être active jusqu'au 30 juin prochain. Le 15 juillet, elle rejoindra le voyagiste international TUI Group. Telenet loue Conix pour son implication dans un projet triennal qui aboutit aux rachats de Base et SFR.

"En sa qualité de CFO, Birgit a pris une part importante dans la croissance de Telenet ces cinq dernières années. Sous son impulsion, plusieurs intégrations se sont parfaitement déroulées, ce qui s'est traduit pour l'entreprise par une situation financière stable et une forte progression de l'EBITDA et du flux de trésorerie. Nous sommes ravis de ce que Birgit nous a apporté ces dernières années, et qui a permis à Telenet de poursuivre sa croissance jusqu'à devenir une entreprise saine et durable. Qu'il me soit permis de la remercier chaleureusement pour cela", déclare le CEO John Porter dans un communiqué. "Je souhaite à Birgit un franc succès dans ses projets d'avenir. C'est ici une fois encore la preuve que du top-talent de Telenet peut aussi trouver sa voie au niveau international."

Telenet n'a actuellement pas encore trouvé de remplaçant pour sa directrice. L'entreprise vient en effet de lancer un processus de sélection en vue de recruter son nouveau Chief Financial Officer.