Team4Talent fait des emplettes en Belgique

Il s'agit d'eMenKa, une firme de consultance logicielle ayant des bureaux à Anvers, Gand et Courtrai et active depuis 2007. L'entreprise a été créée par Steven Claus, Marcel Aerts et Tjorven Denorme.

"Ils se sont taillé en 10 ans une excellente réputation et une clientèle stable", explique Bart Van Herck, business director de Team4Talent. "La combinaison de leur expertise technique poussée et de notre dynamique, notre connaissance et notre expérience aura un impact très positif sur nos clients et collaborateurs."

L'objectif est que la direction d'eMenKa reste en place 'pendant assez longtemps' dans l'entreprise. Le spécialiste .NET continuera d'opérer de manière indépendante.

Conjointement, Team4Talent et eMenKa disposent, à les entendre, de quelque 150 professionnels IT. Sur papier, les deux entreprises possèdent cependant, selon les chiffres de Trends Top, respectivement 21,80 et 21,40 équivalents temps plein à leur service. Cela peut donc signifier que la plupart d'entre eux sont des indépendants.