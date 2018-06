Sven Schoenaerts rejoint le spécialiste de la sécurité Varonis

Sven Schoenaerts dirigeait NetApp Benelux depuis novembre 2015. Avant cela, il travaillait déjà pour cette entreprise, plus précisément au sein de l'EMEA channel organization. Plus tôt encore, il fut actif notamment chez Brocade et BMC. Il a décroché un master à la VUB, qu'il a complété par une formation MBA chez Vlerick.

A présent, Sven Schoenaerts referme donc la porte de NetApp pour rejoindre Varonis, où il échangera le stockage pour la sécurité: Varonis est un pionnier dans le domaine de la protection et de l'analyse des données. Varonis se focalise sur la sécurisation des données d'entreprise: des fichiers et courriels sensibles, en passant par les données confidentielles des clients, patients et travailleurs, jusqu'à l'administration financière et les plannings stratégiques et de produits.

Varonis a démarré en 2005 et depuis mars de cette année, l'entreprise possède, à l'entendre, quelque 6.000 clients dans le monde entier.

En collaboration avec Dutch IT-channel