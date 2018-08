Steven De Haes est le nouveau doyen de l'Antwerp Management School

C'est le 1er octobre 2018 que le Prof. Dr. Steven De Haes (40 ans) prendra sa fonction de nouveau doyen de l'Antwerp Management School (AMS). Il sera amené à relever un certain nombre de défis au niveau de la poursuite de la croissance et de l'internationalisation de l'AMS et des festivités marquant le 60ème anniversaire de l'existence de l'école en 2019.

Steven De Haes a mené à bien des études d'ingénieur commercial à orientation informatique à l'Universiteit Antwerpen et y obtenu un doctorat en 2007. En 2001, il est devenu professeur d'Information Systems Management à l'AMS et fut aussi actif à la 'Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen' de l'Universiteit Antwerpen.

Aujourd'hui, Steven exerce la fonction de professeur extraordinaire et effectue de la recherche appliquée dans les domaines des stratégies numériques et de la gestion des technologies professionnelles. Outre son rôle de doyen, il continuera de coacher des organisations sur le plan de leur stratégie numérique et de leur gestion des technologies professionnelles. Il restera aussi activement impliqué dans le développement de COBIT, une norme internationale de gestion des technologies professionnelles en entreprise. En raison de son expertise, Steven De Haes a l'année dernière fait partie du jury pour les événements Data News CIO of the Year et ICT Project of the Year.