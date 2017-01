Stefan De Pril rejoint Group Joos

Depuis le 1er janvier, Stefan De Pril est le nouveau directeur IT de Group Joos. Group Joos est une entreprise familiale disposant de filiales à Turnhout et Louvain. En plus d'une imprimerie classique, l'entreprise possède également un département de direct marketing basé sur les données massives (big data) et sur sa propre plate-forme omni-canal.

Stefan De Pril a débuté sa carrière chez Digipolis et Unisys, mais a passé la toute grande partie de sa vie professionnelle chez Sodexo. C'est fin 1997 qu'il rallia Sodexo, où il occupa d'abord le poste de project manager, pour devenir en 2000 CIO & operations director pour l'Europe occidentale et méridionale. En 2007, il assuma les mêmes responsabilités pour l'Asie. Depuis 2010, De Pril était IT director personal & home services. C'est Amon qui l'a sélectionné pour Group Joos.