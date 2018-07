Sophie Marchal, nouvelle CIO d'AXA Belgium

Sophie Marchal (47 ans) est ingénieure industrielle en microélectronique et a obtenu un MBA à la KU Leuven. Elle est actuellement directrice du Domain Core Insurance et travaille pour l'entreprise depuis 2006. Auparavant, elle a notamment travaillé pour KPNO et Telenet. Elle a démarré sa carrière en 1993 chez Alcatel Space & Defense.

À partir du 1er septembre, la nouvelle dirigeante succédera à Giovanni D'Aniello, qui devient CTO au sein du groupe d'assurances français.

"En juillet dernier, j'ai eu la chance d'intégrer l'IT, au sein de Core Insurance. C'est une expérience très positive pour moi, au cours de laquelle j'ai eu l'occasion d'apprendre à connaître de nombreuses personnes au sein de l'organisation IT." Sophie Marchal poursuit en déclarant : "J'ai donc hâte de franchir avec elles les prochaines étapes de la transformation IT. Je voudrais aussi remercier Giovanni pour notre bonne collaboration et je suis convaincue qu'il continuera à nous soutenir dans son nouveau rôle de Chief Technology Officer au sein du Groupe AXA".

Parallèlement à la nomination de Sophie Marchal, citons Aimée van Eersel qui est nommée au poste de CFO, succédant ainsi à Christophe Mugnier qui va dorénavant diriger le département Life, Savings and Health Insurance and Risk Management au sein du Groupe AXA. Avec ces deux nominations, le comité de direction d'AXA Belgique présente désormais un juste équilibre hommes-femmes.