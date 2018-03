Snapchat licencie des ingénieurs

L'annonce de cette phase de licenciements émane d'un memo du vice-président ingénierie Jerry Hunter, auquel l'agence Reuters a pu avoir accès. Le 14 mars, l'entreprise donnera en interne plus d'infos sur les départs et sur la réorganisation de son équipe d'engineering.

Tout semble indiquer que Snap Inc, la société-mère à l'initiative de l'appli Snapchat, veuille réaliser des économies en se réorganisant. L'entreprise cotée en bourse n'a pas réussi à atteindre les prévisions des analystes et doit donc réduire ses coûts.

Dans le rapport annuel de Snapchat, on peut lire que l'entreprise possédait fin 2017 quelque 3.069 personnes à son service. La réorganisation entraînera le départ de 4 pour cent environ du personnel.

On ne connaît pas le nombre d'ingénieurs ou de développeurs occupés dans l'entreprise, mais dans le rapport, on peut lire que les coûts R&D (recherche et développement) ont en 2017 grimpé à un milliard et demi de dollars, contre 182 millions de dollars en 2016. Snap Inc. indique elle-même que les coûts de ce département se composent surtout de frais de personnel.

Ce qui est d'autant plus regrettable dans cette affaire, c'est que Snapchat introduisait régulièrement ces dernières années de nouvelles fonctions, comme la possibilité pour les utilisateurs d'élaborer des histoires. Mais le problème, c'est que ces nouveautés étaient chaque fois reprises sans vergogne par des concurrents tels Instagram.