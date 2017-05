Ronald Vanhijfte nommé directeur général de F5 pour le Benelux

Ronald Vanhijfte a commencé sa carrière comme sales executive chez Buwacom de '97 à mai '99 avant de devenir sales manager chez Dimension Data de mai 2000 à janvier 2011. Il entre alors chez F5 comme major account manager avant d'être promu regional manager Belux en mars 2014. "Voici 7 ans environ, nous étions une organisation Benelux avant de scinder les deux entités en 2014, d'où ma nomination. Désormais, nous estimons qu'il est opportun de regrouper les structures pour optimiser les ressources et profiter des nouvelles opportunités du marché", explique le nouveau patron Benelux. C'est ainsi que le segment des managed service providers est plus développé en Belux, un succès qui pourrait être répliqué outre-Moerdijk, tandis que le marché néerlandais est traditionnellement un early adopter, là où le Belux est plus conservateur. Précisons que le Belux emploie 10 collaborateurs, soit le même effectif qu'aux Pays-Bas. "Nous voulons continuer à croître dans le Belux à un rythme de 15 à 20% par an, et accélérer la croissance aux Pays-Bas dont la taille du marché est sensiblement plus grande", poursuit Vanhijfte, qui estime que les ventes sur le marché néerlandais devraient être de 30 à 40% plus élevées que dans le Belux.

Autre point d'attention pour le nouveau directeur général Benelux: trouver de nouveaux partenaires dans le domaine du cloud et de la sécurité. C'est ainsi que récemment, Excellium et SpotIT se sont ajoutés au canal de distribution de F5, de même que Motiv aux Pays-Bas. "Notre portefeuille de produits est assez complexe et vaste, ce qui nécessite de prendre du temps à faire comprendre nos offres au canal." Et notamment dans le domaine de la sécurité, puisque l'image de F5 reste encore attachée à la 'disponibilité'. De même, la société entend ouvrir ses partenariats aux grands fournisseurs cloud que sont Amazon, Microsoft et Google, et plus seulement aux intégrateurs traditionnels, en nouant des relations en direct. Enfin, F5 étant très présente dans le Belux avec ses solutions, la société entend bien faire de même sur le marché néerlandais.

En Belgique, F5 est particulièrement présente dans le secteur public (avec Belnet, Smals et Proximus comme références majeures), la distribution (Delhaize et Colruyt notamment) et le monde financier, tandis que le secteur public luxembourgeois se montre extrêmement dynamique (dont récemment l'Université de Luxembourg).

Enfin, Ronald Vanhijfte insiste sur le fait qu'aucun dégraissage n'est prévu, que du contraire, malgré la difficulté de recruter des compétences pointues, notamment en sécurité.