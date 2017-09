Qui sera le CIO of the Year? A vous de co-décider!

Le 25/10 sera une date symbolique, puisque Data News y récompensera pour la 25ème fois les meilleurs projets ICT de l'année (il ne vous reste d'ailleurs plus que quelques jours pour remettre le vôtre!) et y couronnera pour la 10ème fois le CIO of the Year.

La rédaction de Data News a levé le voile sur les trois CIO nominés. Il s'agit de CIO qui démontrent que le travail du Chief Information Officer est l'une des fonctions les plus captivantes, passionnantes et attractives qui soient dans l'optique de créer une plus-value dans le monde des affaires actuel. Ils utilisent des outils ICT de manière innovante pour non seulement optimaliser la gestion opérationnelle, mais aussi pour générer de la valeur ajoutée concrète pour leur entreprise. Ils doivent leur nomination à leur vision stratégique, leur leadership et leur approche dynamique.

Qui succédera à Herman De Prins (CIO d'UCB)?

Voici les noms des trois nominés (dans l'ordre alphabétique):

Dirk Altgassen (Group CIO d'Etex)

Sam Lloyd (CIO de Telenet)

Bjorn Van Reet (CIO de Kinepolis Group)

Sur www.datanews.be/cio, nous vous expliquons en détail comment voter. Vous avez jusqu'au 1er octobre minuit. Ensuite, ce sera au tour de notre jury professionnel et académique de faire entendre aussi sa voix. Ce jury se compose d'universitaires IT, de représentants des communautés IT belges et d'ex-lauréats. Le vainqueur sera connu lors de la soirée spéciale 'CIO of the Year' après la comptabilisation des votes publics, de ceux du jury et de ceux des personnes présentes ce soir-là.

Votez en direct pour le CIO of the Year Souhaitez-vous apprendre à mieux connaître les candidats? C'est possible en participant à la soirée 'CIO of the Year' du 25 octobre. Les trois candidats s'y présenteront à vous, après quoi vous pourrez voter en direct pour celui de votre choix et ainsi co-décider qui sera le lauréat. Voulez-vous être des nôtres? Enregistrez-vous dans ce cas sans tarder sur www.datanews.be/cio.