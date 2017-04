Paul Danneels quitte le VDAB

Paul Danneels ne sera plus CIO du VDAB (le pendant flamand du FOREM): une fonction qu'il a assumée pendant 10 ans "avec beaucoup d'enthousiasme", comme il l'explique. Au VDAB, il fut l'un des premiers CIO gouvernementaux à introduire les applications du nuage public de Google (Google Apps) dans son organisation. Danneels a également réussi à se faire connaître à l'étranger avec quelques projets, dont une correspondance (matching) orientée compétences automatique sur la plate-forme 'mijn loopbaan' (ma carrière). Il introduisit en outre aussi les données massives (big data) et l'intelligence artificielle au VDAB avec Fons Leroy à la direction.

Le fait que précisément Fons Leroy s'en aille l'année prochaine, joue un rôle dans la décision prise par Danneels de quitter le VDAB. Ce dernier va de plus faire l'objet d'une réorganisation interne, où le rôle dévolu au département IT est encore flou. "Tout cela, en combinaison avec l'envie de m'attaquer à un nouveau projet de transformation numérique, fait que j'ai pris la décision de quitter le VDAB", explique Danneels. On devrait du reste savoir bientôt ce qu'il fera précisément.

Avant son passage au VDAB, Paul Danneels fut actif au sein de l'agence alimentaire fédérale en tant que CIO. Il a aussi acquis de l'expérience côté fournisseurs, notamment chez CSC et IBM. En 2012 et 2013, Paul Danneels fut nominé par les lecteurs de Data News dans le top 3 pour l'élection du CIO of the Year. Il est aussi lead belge chez CIONET: un rôle qu'il continuera d'assumer cette année.