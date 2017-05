Paul Danneels devient le CTO de Fednot

Fednot accompagne les études notariales en leur prodiguant des conseils juridiques et en matière de gestion, des solutions ICT, de la formation et des renseignements pour le grand public. Et bien entendu aussi un support pour leur transformation numérique. Pour mener à bien toutes ces missions, la fédération a engagé Paul Danneels au poste de Chief Transformation Officer. Danneels débutera en juin.

Paul Danneels fut CIO du VDAB (le pendant flamand du Forem et d'Actiris) pendant une décennie. En 2012 et 2013, Paul Danneels fut nominé par les lecteurs de Data News dans le top 3 pour l'élection du CIO of the Year. Il est aussi le représentant belge chez CIONET: un rôle qu'il continuera d'assumer cette année encore. Lorsqu'il quitta le VDAB, Danneels avait déjà déclaré à Data News qu'il aimerait s'occuper d'un projet axé sur la transformation numérique.

Rudi Somers, qui dirige ad intérim l'équipe ICT depuis décembre dernier déjà, deviendra pour sa part officiellement CIO de Fednot.