Patrick Devis sera le nouveau CIO de Belfius

Patrick Devis travaille depuis tout un temps déjà chez Belfius. Après ses études en économie, il y débuta une carrière d'informaticien. Il y devint product manager, lorsqu'il créa en 1996 les tout premiers sites web de la banque. Depuis lors, il est surtout actif dans la vente et le marketing et joua aussi à plusieurs reprises un rôle dans le développement et la gestion des 'direct channels'. Après une brève incursion dans le monde des relations humaines, il est aujourd'hui encore responsable du marketing du segment 'public & corporate banking' chez Belfius.

Avec Patrick Devis, Belfius pourra compter sur un CIO capable de jouer un rôle clairement avant-gardiste grâce à sa longue et vaste expérience au sein de la banque. Le fait qu'il connaissance aussi bien Belfius, sera assurément le bienvenu dans le cadre des projets stratégiques à venir, pour lesquels Devis devra aussi collaborer étroitement avec le Chief Digital Officer (CDO).