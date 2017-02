Pascale Van Damme va diriger Dell EMC BeLux

Pascale Van Damme, jusqu'il y a peu managing director de Dell BeLux, sera chargée de diriger l'entreprise fusionnée en tant que directrice générale. En outre, elle sera aussi responsable de la 'Commercial Business'. Arnaud Bacros, le country manager d'EMC dans notre pays, présidera lui aux destinées de la division Enterprise Business de Dell EMC.

Pascale Van Damme est depuis huit ans déjà managing director de Dell BeLux. Avant cela, elle dirigea les équipes 'public sales' en Belgique, puis de toute la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique). Avant de rejoindre Dell, elle occupa plusieurs fonctions dans la vente et le management chez Base, Proximus et TNT Express. En 2014, elle fut élue ICT Woman of the Year par Data News: le thème des femmes dans l'IT lui tient du reste encore et toujours très à coeur. Pascale apprécie de travailler à des programmes d'étude et à des initiatives destinées à inciter les jeunes filles à opter pour un travail dans l'industrie ICT. Depuis l'année dernière, Pascale Van Damme est également présidente d'Agoria digital industries.