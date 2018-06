Orange Belgium a un nouveau CTO

Slavnicu (42 ans) est actuellement CTO d'Orange Roumanie, une fonction qu'il assume depuis quatre ans. C'est en 2000 qu'il entra chez Orange en qualité d'ingénieur réseaux, pour ensuite y gravir les échelons.

Slavnicu sera actif en Belgique à partir du mois de septembre. Il succèdera ainsi à Gabriel Flichy qui était CTO depuis 2012 et qui rejoindra bientôt Orange France, où il prendra en charge le déploiement du réseau FTTH.

Le CEO Michaël Trabbia a réagi à l'arrivée prochaine de Slavnicu. 'Je suis ravi que Stefan nous rejoigne. Il s'occupera de la gestion et de la poursuite du développement de notre réseau. Son énorme expertise et son savoir-faire dans le domaine des technologies télécoms seront d'une valeur inestimable pour Orange Belgium, plus particulièrement pour nos activités IoT et le déploiement de notre réseau 5G.'