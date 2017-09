MatchIT: à quoi ressemblera le marché de l'emploi demain?

Lors de l'événement emplois MatchIT organisé par Data News, Fons Leroy entend vous tracer une image du marché du travail belge de demain et plus spécifiquement des leçons que les informaticiens doivent en tirer. "Il y a une contradiction sur le marché du travail belge. Le degré de formation des diplômés de l'enseignement supérieur est bon en Belgique, mais ceux qui sortent de l'enseignement inférieur éprouvent des difficultés. La formation et l'orientation sont par conséquent très importantes", prétend Fons Leroy. Le fait que les travailleurs plus anciens délaissent (trop tôt) leur fonction, constitue pour lui un autre point essentiel dont il convient de tenir compte. Tout comme 'l'apprentissage permanent': ici aussi, la Belgique accuse du retard.

Pourtant et malgré ces défis et l'influence des facteurs technologiques perturbateurs, le VDAB est bien résolu à poursuivre son ambitieux objectif de mettre et de garder le plus de travailleurs possible au travail. La façon, dont le VDAB entend y parvenir et les leçons que les informaticiens tant débutants qu'expérimentés pourront en tirer, Fons Leroy se fera un plaisir de venir vous l'expliquer lors de l'événement emplois MatchIT: 'the future of work'. Rendez-vous le 28 septembre à Square, Bruxelles. Inscrivez-vous gratuitement via www.dnmatchit.be