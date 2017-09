Margot Lannoy à la tête de Panasonic Benelux

Margot Lannoy est devenue le nouveau country manager Benelux de Panasonic Computer Product Solutions. Dans sa nouvelle fonction, elle déterminera et appliquera la stratégie commerciale de Panasonic au Benelux. "Dans l'exercice de ma nouvelle fonction, je me focaliserai surtout sur le renforcement de nos partenariats dans les secteurs habituels et sur la poursuite du développement de secteurs tels la logistique et le transport", explique Margot Lannoy dans un communiqué de presse.

Avant d'être nommée country manager, Lannoy a travaillé depuis six ans déjà chez Panasonic en qualité de key account manager. Avant cela, elle fut entre autres account manager chez Ricoh Belgium.