Marc Vael rejoint Esko

Dans sa nouvelle fonction, Marc Vael sera responsable de la sécurité de toutes les opérations IT internes chez Esko, mais aussi de la sécurité des produits qu'Esko fournit à ses clients au niveau mondial.

"Pour Esko, la sécurité a toujours été essentielle. Mais dans le monde hyper-connecté et au sein de l'environnement IT tumultueux d'aujourd'hui, il est à coup sûr possible d'en faire plus, afin d'améliorer encore la sécurité. Surtout quand on dispose d'applications basées 'cloud' de plus en plus omniprésentes en 'print & packaging' notamment", affirme Marc Vael.

Esko est une firme graphique spécialisée entre autres dans le conditionnement. Elle est issue de la fusion en 2002 de Barco Graphics et de Purup-Eskofot. Elle porta initialement le nom d'Esko-Graphics, puis celui d'Esko à partir de 2006. Après une association avec Artwork Systems Group, l'entreprise s'appela EskoArtwork durant quelques années, mais après son rachat par Danaher en 2011 elle fut rebaptisée Esko. Son siège central se trouve encore et toujours à Gand. L'entreprise occupe quelque 1.500 personnes au niveau mondial.

Jusqu'à aujourd'hui, Marc Vael était actif chez Smals au poste de CISO pour la clientèle, et de chief audit executive. Depuis 2012, il est aussi président du département ISACA belge: un mandat qui se termine du reste bientôt. Vael est également actif chez SAI Belgium.