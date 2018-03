Marc De Groote quitte Cegeka pour rejoindre NRB

De Grootte était COO chez Cegeka et sera CCO chez NRB. Il dirigera les équipes commerciales et fera directement rapport au CEO Pascal Laffineur. L'ex-CCO Jean-François Michotte devient pour sa part COO de NRB.

Le nouveau directeur commercial est ingénieur civil (VUB) de formation et a travaillé d'abord comme analyste chez CSC. En 1991, il s'en alla chez Callatay & Wouters, où il occupa la fonction de CEO en 2007. Cinq ans plus tard, il devint CEO chez EcoNation et c'est au début de 2016 qu'il débarqua chez Cegeka.

Il y a à peine deux semaines, Cegeka annonça elle-même que De Grootte s'en allait. "Marc et moi, nous nous séparons en bons termes", indiquait alors le CEO André Knaepen. A ce moment, sa nouvelle destination n'était pas encore connue, mais aujourd'hui, le concurrent NRB confirme sa venue.

"NRB est un important fournisseur de services ICT, qui se distingue actuellement surtout en Wallonie, mais qui possède la volonté et le potentiel pour poursuivre sa croissance dans toute la Belgique et au-delà", déclare Marc De Groote. "Nous avons toutes les cartes en main pour réaliser ces ambitions." C'est ainsi que l'entreprise dispose de centres de données propres et qu'elle a récemment conclu un partenariat avec IBM.