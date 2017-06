Le directeur de Pandora veut s'en aller

Westergren était depuis l'année dernière président du conseil d'administration de l'entreprise. Il fut l'un des trois fondateurs de Pandora en 1999. Le trio avait inventé un algorithme mathématique capable de cartographier la musique. Pour ce faire, le trio avait pris en compte le sexe de l'interprète, l'utilisation de guitares, etc. Tous ces critères conjoints représentent les 'gènes' d'une chanson. Quiconque apprécie une chanson spécifique, en écoutera avec plaisir d'autres comportant des 'gènes' comparables: telle était l'idée de départ. Ils baptisèrent leur projet Music Genome Project.

Pandora fut l'une des premières plates-formes de diffusion (streaming). Elle possède plus de quatre-vingts millions d'utilisateurs, mais éprouve des difficultés à gagner de l'argent. Le service a en effet été submergé par des concurrents ultérieurs tels Spotify et Apple Music. Pandora n'est actuellement active qu'aux Etats-Unis, en Australie et en Nouvelle Zélande.