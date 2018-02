L'ex-directeur de Spotify va diriger TargetSpot

Le Radionomy Group est devenu la start-up bruxelloise Radionomy, qui a créé une plate-forme internet sur laquelle tout un chacun peut démarrer une station-radio gratuite. Depuis le rachat de l'américaine TargetSpot, elle possède sa propre régie publicitaire. Targetspot est depuis deux ans aussi active dans notre pays et se focalise sur la création de campagnes publicitaires sur internet et mobiles. Entre-temps, le Radionomy Group est devenu le plus grand réseau de publicité audio numérique aux Etats-Unis.

A présent, l'entreprise annonce avoir recruté le Français Yann Thébault pour occuper le poste de directeur européen de TargetSpot. Thébault, qui dirigea Spotify Europe jusqu'à la mi-2017, renonce donc à l'industrie de diffusion musicale pour rejoindre le secteur publicitaire numérique. "Je suis ravi de pouvoir travailler à présent pour TargetSpot. Les évolutions dans le monde des radios web, de la diffusion musicale et des podcasts démontrent que les habitudes de consommation dans le domaine audio changent, ce qui engendre d'importantes opportunités de croissance pour le Radionomy Group", explique-t-il.