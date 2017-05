Koen Van Loo est le nouveau CIO de Renson

Renson, dont le siège se trouve à Waregem, a engagé Koen Van Loo pour occuper le poste de Chief Information Officer. Koen Van Loo a été longtemps actif chez ADMB et chez Partezis, avant d'être recruté fin novembre de l'année dernière par Athena Graphics en tant que Chief Digital Officer.

Chez Renson, Van Loo assumera de nouveau une fonction de CIO et aura un rôle de coordinateur dans le cadre de la poursuite du développement de la structure numérique du groupe. Koen Van Loo est ingénieur commercial, spécialisé en informatique et possède plus de 20 années d'expérience en projets de numérisation. Il a débuté sa carrière au Centre Administratif Caritas et au Secrétariat Social Caritas (devenu ensuite Partezis) à Louvain, après quoi il rejoignit en 1998 le groupe de services RH ADMB, dont le siège se trouve à Bruges. En 2004, il siégea au sein du comité de direction et fut nommé CIO. Ces six derniers mois, en tant que CDO chez Athena Graphics à Roulers, il prodiguait des conseils sur différents aspects, dont l'organisation numérique de l'entreprise.

Koen Van Loo est un passionné des réseaux et un hôte très prisé chez CIONET (Advisory Board), Beltug (CAB), ADM, SAI et De Hanze notamment. Ses rares moments libres, ils les consacre à sa famille et à ses amis, à lire un bon livre et à se balader "sur les magnifiques douves de Bruges", comme il le dit lui-même.