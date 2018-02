Kaspersky Lab nomme Ilijana Vavan au poste de Managing Director pour l'Europe

Vavan possède actuellement quasiment 25 années d'expérience dans le secteur IT. Elle a déjà occupé plusieurs positions dirigeantes notamment chez Saba Software, Juniper Networks, Microsoft et, jusque tout récemment, chez Kontron, où elle était Senior Sales Director, en charge de la croissance du chiffre d'affaires en Allemagne et en Suisse.

De 2010 à 2012, Vavan avait déjà été active chez Kaspersky Lab, à l'époque en tant que Managing Director pour l'Europe Occidentale. Vavan se dit ravie de son retour chez Kaspersky: 'Cela me fait particulièrement plaisir de travailler de nouveau pour Kaspersky Lab, où j'entends jouer un rôle en vue dans la réalisation d'un avenir passionnant à n'en point douter. L'importance de la cyber-sécurité ne cesse de croître tant chez les consommateurs que chez les entreprises, parce qu'on enregistre malheureusement toujours plus d'attaques et de failles qui impactent fortement notre société.'