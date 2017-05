Jan Vautmans est le nouveau CEO de Bmatix

En 2015 déjà, Jan Vautmans avait été nommé managing partner chez Bmatix. Vautmans possède plus de 18 années d'expérience en optimisation de processus et en consultance en business intelligence et ce, tant auprès d'acteurs importants, dont KMPG et Philip Morris, qu'auprès de plus petites entreprises. Bmatix propose des modèles en matière de rapportage financier, de budgétisation et de consolidation. C'est notamment pour le secteur automobile que l'entreprise dispose d'une solution bout-à-bout intéressante axée sur la business intelligence. "Sur le plan de la business intelligence, les clients préfèrent ne pas démarrer de zéro. Nous y réagissons avec des services et solutions adaptés", déclare Jan Vautmans.

L'équipe compte actuellement 18 consultants en Belgique, en plus des 5 consultants de la filiale luxembourgeoise. Bmatix fournit des services de consultance et une technologie propre basés sur des solutions de SAP, SAS, Microsoft et Qlik.