Gert Beliën, COO de SplendIT

Au sein de l'entreprise, Beliën sera responsable des opérations journalières. Cela comprend notamment le développement des activités stratégiques, l'implémentation de la stratégie de croissance et le contrôle des ventes et de l'administration.

Avant de rejoindre SplendIT, Beliën travaillait comme indépendant et avait été aussi pendant un certain temps managing director de la start-up Brayton Global. De 2005 à fin 2015, il assuma différentes fonctions chez Econocom. Avant cela encore, il fut actif pendant six ans chez KBC.

Les bureaux de SplendIT se trouvent à Grand-Bigard. L'entreprise était précédemment connue sous l'appellation ICT People. Elle changea de nom en 2010, après que Jean Van Droogenbroeck, l'ex-COO et actuel CEO, ait racheté les parts des autres copropriétaires. Aujourd'hui, l'entreprise occupe quelque 150 consultants.