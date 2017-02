Geert Van Hove rejoint Argenta

Après plus de deux ans, le CIO Geert Van Hove quitte la banque belge Belfius. Le 1er mars, il rejoindra en effet Argenta, où il succèdera à Dirk Van Dessel. Van Dessel y fut pendant quasiment 8 ans CIO (chief information officer). Van Hove assumera du reste un double rôle chez Argenta car il y sera aussi CDO (chief digital officer). Voilà qui démontre clairement ce que sera la mission fondamentale de Van Hove. "Chez Argenta, je guiderai la banque tout au long de son trajet de numérisation", déclare Van Hove.

Geert Van Hove fut CIO de Belfius pendant deux ans. Conjointement avec le CDO Geert Van Mol, il fit de Belfius une banque numérique accordant totalement la priorité au mobile. C'est spécifiquement pour ce trajet de numérisation que Belfius fut du reste fin de l'année dernière encore couronnée dans la catégorie 'ICT Project of the Year' pour les 'Large Organisations'. Van Hove lui-même fut également l'un des nominés pour l'élection du CIO of the Year.

Avant d'être actif chez Belfius, Van Hove fut pendant cinq ans le CIO de Telenet. Mi-2013, il occupa une fonction de 'business transformation' au sein du groupe Liberty Global. Précédemment, il acquit également de l'expérience notamment dans le secteur des boissons en qualité de CIO international pour Tropicana (Pepsico) et dans la cosmétique chez Estee Lauder.