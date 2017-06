Fabrice de Windt quitte BT pour Orange Business Services

Fabrice de Windt peut s'enorgueillir d'une longue expérience en IT et télécoms. Avant d'être actif chez BT, il assuma déjà diverses fonctions chez AT&T et HP entre autres. Son expérience avec des entreprises internationales et des multinationales en font le candidat idéal pour diriger l'organisation européenne de la vente et du marketing chez Orange Business Services, selon la firme dans un communiqué de presse.

La place ainsi libérée chez BT est entre-temps déjà occupée par Thomas Vanderick. Celui-ci a débuté sa carrière chez Belgacom au poste d'account telecom consultant. Il travaille depuis 2005 déjà chez BT Global Services. Il y a franchi progressivement les échelons pour y devenir depuis plus d'un an general manager strategy & solutions Benelux et siéger au sein du conseil d'administration.